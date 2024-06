Bıçaqlanan məktəblinin son durumu ilə bağlı AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Xaçmaz rayonunun Ləcət kənd tam orta məktəbində bıçaqlanma hadisəsi baş verib. 11-ci sinif şagirdi Azər Babaşov sinif yoldaşı Daşdəmir Rəhimova bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirib. Yaralı 2008-ci il təvəllüdlü (kişi cinsli) şəxs Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.

TƏBİB-dən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, ona hər iki budun, sol xayalığın və sol qulaq seyvanının kəsilmiş-deşilmiş yaraları diaqnozu təyin edilib.

"Hazırda xəsarət alan şəxsin müalicəsi xəstəxananın Cərrahiyyə şöbəsində davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir".



Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

