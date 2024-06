İsrail daha bir ölkəyə hücum planı hazırlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məqsədlə İsrail Baş Qərargah rəisi Herzi Halevi Livan sərhədinə səfər edib.

O bildirib ki, İsrail ordusunun növbəti hədəfi Livan olacaq.

"Qərar verilməli olan nöqtəyə yaxınlaşırıq, İsrail ordusu hücuma keçməyə hazırdır".

Qeyd edək ki, İsrail Livan sərhədində "Hizbullah"la savaşır.



