Azərbaycan və Macarıstan arasında bu gün iki sənəd imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov macarıstanlı həmkarı ilə birgə brifinqdə deyib.

“Bunlar strateji dialoq üzrə yekun protokol və xarici işlər nazirlikləri arasında konsulluq sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandumdur. Bütün bunlar iki dost ölkə arasında əlaqələrin inkişafına müsbət töhfə verəcək”, - o əlavə edib.

