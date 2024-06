Xalq artisti Səidə Quliyevaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın əri Rüfət Quliyev bu gecə vəfat edib.

Bu barədə S.Quliyevanın həmkarları məlumat yayıb. Mərhum uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkib. Aktrisanın son illərdə heç bir ekran işində yer almamasınının səbəbi də bu olub.

