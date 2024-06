Sənədini girov qoyanların nəzərinə - Bu təhlükə var

Bəzi mağazalarda əşyaları və ya geyimi kirayə götürdükdə şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur. Daha dəqiq desək, beh qoyursan və şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edirsən. Əşyanı qaytardıqda isə şəxsiyyət vəsiqəni geri götürürsən.



Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi satış yerlərində nəinki şəxsiyyət vəsiqəsi, hətta bank kartlarınıda girov qoymaq təklif olunur. Bir çox insan başına gələ biləcək təhlükədən xəbərsizcəsinə vəsiqəsini tanımadığı şəxsə əmanət edir.

Hüquqşünasların sözlərinə görə, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya bank kartlarını hər hansı əşyanı verərkən girov kimi saxlamaq qanunsuzluqdur.

Qeyd edək ki, şəxsiyyət vəsiqəsini girov götürən şəxs İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən 500 manatdan 800 manatadək cərimə oluna bilər.

Ətraflı "XəzərXəbər"in sujetində:

