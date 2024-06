Kinoşünas Ayaz Salayevin qızı Kəmalə Salayevanın İnstaqram paylaşımı maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, öz profilində görüntülərini izləyicilərlə bölüşüb.

Qeyd edək ki, Ayaz Salayevin qızı mediada ilk dəfədir görüntülənir.

Həmin fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.