İngiltərə Premyer Liqasında VAR sistemi ləğv olunmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı keçirilən iclasda klublar sistemin ləğv edilməsinin əleyhinə səs veriblər. Daha əvvəl "Vulverhempton" klubu tərəfindən Premyer Liqaya videotəkrardan istifadənin ləğvi ilə bağlı rəsmi məktub göndərilmişdi.

Qeyd edək ki, VAR sistemi 2018-ci ildən etibarən futbol matçlarında tədbiq olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.