Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun ailəsinə ağır itki üz verib.



Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, icra başçısının bacısının həyat yoldaşı vəfat edib.

