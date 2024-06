Xüsusi dövlət rabitəsi ilə təmin olunan vəzifəli şəxslərin siyahısına dəyişiklik edilib.

Metbuat.az bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq Fərman imzalayıb.

Fərmanla xüsusi dövlət rabitəsi ilə təmin olunan vəzifəli şəxslərin siyahısından “Hərbi Vətənpərvərlik və Mütəxəssis Hazırlığı Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin sədri çıxarılıb.

