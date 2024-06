Türkiyənin “Fənərbağça” klubuna prezident seçkilərinin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ali Koç daha üç il İstanbul təmsilçisinin rəhbəri olacaq.

O, səs çoxluğu ilə əsas rəqibi Aziz Yıldırımı qabaqlayıb.

Qeyd edək ki, Ali Koç 2018-ci ildən “Fənərbağça”nın prezidentidir.

