Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan HƏMAS Siyasi bürosunun rəhbəri İsmayıl Haniyə ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin “X” sosial media şəbəkəsində paylaşım edilib.

Hakan Fidan Türkiyə-Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının (KƏŞ) Yüksək Səviyyəli Strateji Dialoq Xarici İşlər Nazirlərinin 6-cı Toplantısında iştirak etmək üçün Qətərin paytaxtı Dohaya gedib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.