Bakıda 2 yaşlı uşaq 6-cı mərtəbədən yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonu, Akademik Əhəd Yaqubov küçəsində qeydə alınıb.

2022-ci il təvəllüdlü Hamza İmanov yaşadıqları evin 6-cı mərtəbəsində yıxılaraq "Kia" markalı avtomobilin üzərinə düşüb. Körpə aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.