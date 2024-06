Azyaşlı cipsidən zəhərlənərək ölüb? - AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, Qobustanda Turqut adlı azyaşlının cipsidən zəhərlənərək öldüyü iddia edilir. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Hadisə ilə bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən Metbuat.az-a bildirildi ki, hazırda araşdırma aparılır:

"Baş verən hadisənin səbəbləri, həmçinin qida zəhərlənməsi olub-olmaması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri ilə müvafiq qurumların əməkdaşları tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Araşdırmaların nəticələri ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

