Dostluğu bacarmayan bürclər - Onlardan qaçın

Dostlar həyatımıza bir səbəblə, bəzən bir fəsil, bir neçə il və ya ömürlük daxil olur. Amma uzunmüddətli dostluğa etibar etməməli olduğunuz insanlar da var. Bəzi bürclər illərlə sizin yanınızda qalsa da, bəziləri münasibətləri çox tez bitirə bilər.

Bürclərin hər birinin dostluğa qarşı öz yanaşması var. 3 bürclə dostluq əlaqəsi qurmaq isə məsləhət deyil. Bu bürclərin nümayəndələri sizinlə tez və rahat əlaqə yarada bilərlər. Ancaq bu bir yerə qədər baş verir. Başqa şəhərə, başqa ölkəyə və ya başqa işə keçdikdən sonra onlardan heç bir xəbər almayacaqsınız. Demək olar ki, yoxa çıxacaqlar.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən həmin 3 bürcü təqdim edir:

Əkizlər

Əkizləri ünsiyyət planeti olan Merkuri idarə edir. Buna görə də onlar uyğunlaşmaq və maraqlarını daim dəyişmək qabiliyyəti ilə tanınırlar. Onlar rəsm dərslərində, idman zalında, çimərlikdə və ya istəniləm yerdə yeni dostlar qazanırlar.

Onlar üçün biriləri ilə əlaqə yaratmaq çox asandır. Ancaq əkizlər asan əlaqə qursalar da, bir çox dostluqları diqqətləri qədər qısa müddətli olur. Onlar dostlarından asanlıqla vazkeçir və yeni dost qrupu qazanmağa meylli olurlar.

Oxatan

Yupiter tərəfindən idarə olunan Oxatanlar doğuşdan maraqlı və yeni təcrübələrə can atan insanlardır. Onlar daim işlərini dəyişməyə, başqa ölkələrə səfər etməyi çox sevirlər.

Onlar yay dostluqları və ya müəyyən bir layihə üzərində işləyərkən situasiya və müvəqqəti dostluqlar qurmağa meyllidirlər. Mövsümi bir işdə çox yaxşı dost tapmısınızsa və ya Avropada səyahət edərkən təsadüfi bir dostluq əlaqəsi yaratmısınızsa, çox güman ki, bu Oxatan bürcündən olan biridir.

Sırf belə enerjili və dəyişkənliyi sevən olduqları üçün onların dostluqları uzunmüddətli olmur. Ancaq onların dostluğu qısamüddətli olsa da, bu əlaqələrin əhəmiyyətsiz olduğunu deyə bilmərik. Oxatanlar dostlarının xatirələrini əziz tuturlar, lakin onlar hər zaman növbəti böyük macəraya keçməyə hazırdırlar.

Dolça

Dolça bürcü, ani dəyişmə və orijinallıq planeti olan Uran tərəfindən idarə olunur. Bu bürc mütərəqqi düşüncəsi və yenilik sevgisi ilə tanınır, daim yeni ideyalar və perspektivlər axtarır.

Onlar ümumi intellektual maraqlar üzərindən dostluq etməyə meyllidirlər, yəni həmkarları və ya tələbə yoldaşları ilə sıx əlaqələr quracaqlar. Ancaq inkişaf etdikcə, onlar tez-tez köhnə əlaqələrini aşır və adətən karyeralarını dəyişdirməklə və ya köçməklə yeni dostluqlar axtarışına keçirlər.

Dolçaları indiyə qədər sahib olduğunuz ən yaxşı dost hesab etmək olar. Ancaq müəyyən, qısa bir müddət üçün...

Birlikdə qısa bir macəradan sonra, yəqin ki, bir daha Dolçanı görməyəcəksiniz.

