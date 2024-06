Azərbaycan vətəndaşları dünyanın 72 ölkəsinə vizasız gedə bilərlər

Azərbaycan "Henley & Partners Visa Restrictions Index" pasport reytinqində 72-ci yeri tutub. Ölkə vətəndaşları dünyanın 72 ölkəsinə vizasız gedə bilərlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun hesabatında deyilir.

Altı ölkə dünyanın "ən güclü" pasportunun sahibi kimi tanınır, digər ölkələrə vizasız getməyə və ya gəldikdən sonra bir pasporta sahib olmağa imkan verir: Fransa, Almaniya, İtaliya, Yaponiya, Sinqapur və İspaniya. Bu ölkələrin pasportları ilə dünyanın 194 ölkəsinə sərbəst səyahət etmək olar.

İkinci yerdə Cənubi Koreya, Finlandiya, İsveç və Hollandiya qərarlaşıb ki, onların pasportu ilə 193 ölkəyə vizasız getmək mümkündür.

Üçüncü yerdə 192 ölkəyə vizasız girişi olan Avstriya, Danimarka, Böyük Britaniya və İrlandiya qərarlaşıb.

Sonuncu yeri pasportu ilə cəmi 28 ölkəyə giriş imkanı verən Əfqanıstan tutur.

"Henley&Partners" tərəfindən hazırlanmış viza məhdudiyyətlərinin dünya indeksi (Visa Məhdudiyyətləri İndeksi) dünyanın 200-dən çox ölkənin viza qaydalarını təhlil edir və onları vizasız girişi olan ölkələrin sayına görə sıralayır.

