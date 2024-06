Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası (BMT TŞ) İsrail və Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatı arasında yeni atəşkəs təklifini dəstəkləmək üçün hazırlanmış ABŞ qətnamə layihəsinin lehinə səs verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədin lehinə Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvündən 14-ü səs verib.

Səsvermədə bir ölkə bitərəf qalıb.

