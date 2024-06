Ağcabədi rayonunda qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən bildirir ki, rayonun Pərioğullar kəndinin ərazisində yerləşən fermada çoban işləyən İmişli rayon sakini 1985-ci il təvəllüdlü Natiq Babayev bacısı oğlu 2017-ci il təvəllüdlü Anar Əhmədovu ağacla döyərək öldürüb.

N.Babayev polislər tərəfindən saxlanılıb.

Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

