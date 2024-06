Məşhur türkiyəli aktyor vəfat edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, aktyor Murat Soydan 84 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, Murat Soydan 220-dən çox filmdə rol alıb.

