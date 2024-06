Ötən gün xanəndə Eldəniz Məmmədov qızı Nəzrinə toy edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı restoranlarının birində baş tutan toydan görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Toyda xanəndənin qızı ilə rəqs edərək oxuduğu görüntülər maraqla qarşılanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



