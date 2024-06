Gəncədə intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, 2000-ci il təvəllüdü Elgün Əliyev yaşadığı evdə çilçıraqdan özünü asaraq inihar edib. 24 yaşlı oğlanın hansı səbəbdən intihar etməsi məlum deyil.

Qeyd edək ki, Elgün Əliyev Azərbaycan Texnologiya Universitetin tələbəsidir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.