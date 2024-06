Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu gün İspaniyaya səfər edəcək.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “TRT Haber” məlumat yayıb.

O, səfərin ilk günü İspaniya kralı VI Felipe ilə görüşəcək. Daha sonra krallığın Baş naziri Pedro Sançeslə bir araya gələcək.

