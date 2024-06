Yalnız erməni xalqı istəyərsə, hakimiyyət dəyişəcək.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan jurnalistlərə deyib. O, müxalifətin parlamentdə fikir səsləndirdiyini eşitmədiyini bildirib:

“Hakimiyyət yalnız erməni xalqı istəyərsə, dəyişəcək. Bu gün səhərdən parlamentin iclas zalındayam. Mən müxalifətin hər hansı bəyanatını eşitməmişəm”.



