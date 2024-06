İtaliyanın Baş naziri Corca Meloni yaxın həftələrdə Çinə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, Yeddilik Qrupu (G7) sammitinin sonunda mətbuat konfransında bildirib.

"Yaxın həftələrdə səfər hazırlığı üzərində işləyirik, hələ dəqiq tarixlərin olmamasına baxmayaraq, bunu daha sürətli etmək istərdim", - o deyib.

