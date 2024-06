Mingəçevir şəhərində gəzinti qayığının yanması nəticəsində 10 nəfərin xəsarət alması faktı üzrə Mingəçevir şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Bu barədə Metbuat.az-a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən bildirilib.

