"Bakı Metropoliteni” QSC-nin sabiq rəisi Tağı Əhmədovun yeni görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az Globalinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə Tağı Əhmədovla yanaşı Azərbaycanın xalq şairi Nəriman Həsənzadə də yer alıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

