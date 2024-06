Almaniya kansleri Olaf Şolts iyunun 16-da səhər saatlarında İsveçrədə Ukrayna üzrə konfransı tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DPA agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, Şoltsun Berlində planlaşdırılmış görüşü olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.