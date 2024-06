Sürücülərə irad tutulan məqamlardan biri də sağ zolağın boş olduğu halda avtomobillərin sol zolaqla hərəkəti ilə bağlıdır.

Metbuat.az bildirir ki, sürücülərin də əsas narazılığı ondan ibarətdir ki, bəzi hallarda sağ zolaqda təmir işləri aparılır və buna uyğun olaraq avtomobillər yolun həmin hissəsindən keçə bilmirlər.

Bəs bu kimi hallarda sürücülər cərimələnə bilərmi?

Daha ətraflı Azad Azərbaycan Televiziyasının (ATV) süjetində:

