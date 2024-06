Müğənni Elnarə Xəlilova yeni paylaşımı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı sosial media hesabında həmkarı Samirə ƏliMəryəm olan duetindən bir parça paylaşıb.

O, paylaşımında "Xalq artisti" olmaq arzusunu belə dilə gətirib: "Xalq artisti adına layiq olan 2 sənətkar - Elnarə və Samirə...".

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

