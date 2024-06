Hava dəyişəcək, xəbərdarlıq edildi

İyunun 17-də günün ikinci yarısından sonra havanın temperaturu dəyişəcək.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova deyib ki, bəzi ərazilərdə hava tutulacaq, yağış yağacaq.

Bölgələrdə də havanın temperaturu bir qədər enəcək.

Abşeron yarımadasında zəif küləklərin üstünlüyü fonunda günorta saatlarında isti temperatur diskomfortu gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün nisbətən əlverişsizdir.

Daha ətraflı videoda:

