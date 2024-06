Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunda birinci yeri tutublar

Azərbaycan cüdoçuları Sloveniyanın Podçetrtek şəhərində böyüklər arasında keçirilmiş Avropa Kubokunda medal əyarına görə ilk sırada yer alıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, milli komanda iki günün nəticəsinə əsasən, 4 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medal qazanaraq kişilər arasında ümumi hesabda birinci yeri tutub. Qeyd edək ki, yarışda Nazir Talıbov (66 kiloqram), Nəriman Mirzəyev (73 kq), Məhərrəm İmamverdiyev (81 kiloqram) və İmran Yusifov (+100 kiloqram) qızıl, Kamran Süleymanov (73 kq ) gümüş, Rövşən Əliyev (60 kiloqram), Rəşad Yelkiyev (66 kiloqram) və Camal Feyziyev (+100 kiloqram) bürünc medal əldə ediblər.

