Bakıda məşhur otelin qarşısında mikroavtobus qəfil alışıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hadisə Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospekti, "Excelsior" otelin qarşısıda baş verib. Otelin qarşısında dayanan mirkoavtobusda yanğın baş verib. Bu səbəbdən metronun "Koroğlu" stansiyası istiqamətində avtomobillərin hərəkətinə qısamüddətli məhdudiyyət tətbiq edilib.

