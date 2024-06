Almaniyanın ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə Avropa çempionatında növbəti oyunlar keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşlər F qrupunda baş tutacaq. Əvvəlcə meydana Türkiyə və Gürcüstan komandaları çıxacaqlar. Görüş Bakı vaxtı ilə 20:00-da start götürəcək.

Günün ikinci qarşılaşmasında isə Portuqaliya ilə Çexiya yığmaları üz-üzə gələcək. Matç 23:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatına iyulun 14-də yekun vurulacaq.

