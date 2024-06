Türkiyə ilk matçında qələbə qazandı

Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının F qrupunda baş tutan Türkiyə - Gürcüstan matçında Türkiyə komandası 3:1 hesablı qələbə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığmaya qələbə qazandıran qolları Mərt Müldür (25), Arda Gülər (65) və Kərəm Aktürkoğlu (90+7) vurub.

Gürcüstan millisindən isə 32-ci dəqiqədə Georgi Mikautadze fərqlənib.

***

20:43

***

20:05

Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının F qrupunda mübarizəyə start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, I turun Türkiyə - Gürcüstan metçı Bakı vaxtı ilə 20:00-da başlayıb.

Qarşılşamanı argentinalı hakim Fakundo Telyo idarə edir.

