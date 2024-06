“Qarabağ”dan ayrılan Andrey Lunyovun “Dinamo”ya keçidi rəsmiləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Lunyovla 2+1 illik müqavilə imzalanıb. Rusiya mətbuatında onun “Dinamo”da ilə 900 min avro qazanacağı bildirilir.

Qeyd edək ki, Andrey Lunyov 2023/2024 mövsümündə “Qarabağ”da çıxış edib. 32 yaşlı qapıçı Ağdam təmsilçisi ilə Azərbaycan çempionatı və ölkə kubokunun qalibi olub.

