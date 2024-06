Avropa çempionatında keçirilən Portuqaliya - Çexiya oyununda Kriştiano Ronaldo ilə bağlı diqqətçəkən görüntülər paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldonun cərimə zərbəsindən əvvəl “Bismillah” dediyi müəyyən edilib. Görüntülər sosial mediada maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldonun bundan əvvəl Portuqaliya millisində penalti yerinə yetirərkən “Bismillah” deməsi ilə diqqət çəkmişdi.

