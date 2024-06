AÇ-2024-ün qrup mərhələsinin 2-ci turunda keçiriləcək Türkiyə - Portuqaliya matçının hakimləri açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, matçı almaniyalı Feliks Zvayer idarə edəcək.

Ona Stefamo Lupp və Marko Açmüller köməklik göstərəcəklər.

Qarşılaşmanın 4-cü hakimi isə Xesus Gil Manzano (İspaniya) olacaq.

Qeyd edək ki, Türkiyə - Portuqaliya görüşü iyunun 22-si keçiriləcək.

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

