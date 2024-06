Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) onlayn media subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilmiş müsabiqənin nəticələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) məlumat yayıb.

Müsabiqədə 33 ictimai-siyasi, 6 idman məzmunlu sayt qalib olub.

Qaliblər sırasında Metbuat.az saytı da var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.