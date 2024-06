Türkiyənin Çınar-Mazıdağı rayonları arasında güclü küləş yanğını baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TRT Haber” məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə nəticəsində 5 nəfər ölüb, 44 nəfər yaralanıb.

Yanğının qarşısını almaq üçün əraziyə müvafiq qurumların bölmələri cəlb edilib.

