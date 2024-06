Unibank və AZAL-dan kampaniya: Təyyarə biletini al, 6 ayadək faizsiz ödə!

Bu yay səyahət etmək daha sərfəli və əlçatan olacaq. Bunun üçün sadəcə Unibank və AZAL-ın birgə kampaniyasından faydalanmaq lazımdır. Elə indi UCard kredit xəttinizlə www.azal.az saytından, yaxud Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) mobil tətbiqindən istədiyiniz istiqamətə bilet alın, ödənişinizi UBank-da 6 ayadək faizsiz bölün və hissə-hissə ödəyin! Kampaniya iyulun 15-dək davam edəcək, odur ki fürsətdən faydalanın!

Əgər UCard-ınız varsa, filiala gəlmədən, UBank tətbiqindən saniyələr ərzində, cəmi bir neçə toxunuşla kredit əldə edə bilərsiniz. Hələ də UCard-ınız yoxdursa, UBank tətbiqindən sifariş edə, yaxud sizə yaxın Unibank filialına yaxınlaşaraq, elə yerindəcə, çox rahat şəkildə və pulsuz bu multivalyutalı karta sahib ola bilərsiniz.

UCard özündə müştərinin arzuladığı üstünlükləri birləşdirib:

- Pulsuzdur- hər kəs ala bilər;

- Kartın müddəti -5 illik;

- 40 günədək faizsiz kredit xətti;

-10.000 AZN-dək güzəşt müddətli kredit xətti və 50 000 AZN-dək nağd kredit imkanı;

- Kart qalığına illik 6%-dək gəlir;

- 24 ayadək taksit imkanı;

- Unibank ATM-lərində öz vəsaitini 0% komissiya ilə nağdlaşdırma;

-UTM-lərdə Unibank kartına istənilən vaxt toplu şəkildə pul qoymaq və vəsaitin dərhal balansa oturması;

- Karta limitsiz pul mədaxili və məxaric imkanı;

- Müxtəlif valyutalı hesablardan istədiyini əsas hesab seçmək imkanı (həm mobil bankda, həm ATM-də);

- Ölkədaxili başqa bank kartlarına aylıq 2000 AZN-dək komissiyasız card to card əməliyyatları.

Unibank – Sənin bankın!

