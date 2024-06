Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycana 53,7 milyon ABŞ dolları dəyərində mebel və hissələri idxal olunub.

Metbuat.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsindən əldə etdiyi məlumata görə, ölkənin idxal etdiyi mebel məhsullarının dəyəri ötən ilin eyni ayları ilə müqayisədə 2,3 milyon dollar azdır.

Hesabat dövründə bu kateqoriyadan olan məhsulların ölkənin ümumi idxalında xüsusi çəkisi 0,74 % təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.