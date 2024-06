Orqanizmi toksinlərdən təmizləyən sadə resept

Bu təbii sulla orqanizmi toksinlərdən təmizləmək mümkündür.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən qarışımın hazırlanma qaydasını təqdim edir:

Tərkibi:

▫️Bal - 1 çay qaşığı.

▫️Qara çay-1 çimdik.

▫️Alma sirkəsi - 2 x.q

▫️Qurudulmuş alma - 1 x.q.

▫️Limon dilimi.

Hazırlanma qaydası:

200 ml-də çay dəmləyin.

— 5 dəqiqə dəmlənsin, süzün və doğranmış quru alma əlavə edin.

— İçki bir az soyuyanda alma sirkəsi, bal əlavə edin və hər şeyi qarışdırın.

— Limon dilimindən suyu sıxıb yenidən qarışdırın.

Səhər yeməyindən əvvəl və ya axşam yatmazdan əvvəl ilıq qəbul edin.

— Orqanizmi toksinlərdən təmizləyir və maddələr mübadiləsinə faydalı təsir göstərir.

