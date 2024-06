Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsində Portuqaliya-Türkiyə oyunundan sonra Kriştiano Ronaldonun Arda Gülerlə bağlı davranışı gündəm olmuşdu.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyundan sonra Arda Ronaldo ilə görüşmək istəsə də, hücumçu biganə münasibət nümayiş etdirmişdi. Lakin tərəflərin sonradan paltardəyişmə otağında söhbət etdiyi deyilir.

