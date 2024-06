Əməkdar artist Anar Heybətovun ailəsində ağır itki üz verib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyorun əmisi Namiq Heybətov vəfat edib. Bu haqda o, özü məlumat yayıb.

A.Heybətov bildirib ki, əmisi 68 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl aktyor əmisi oğlunun vəfat etdiyini yazmışdı.

