"1 ildir nişanlı idi" - Öldürülən polisin atası DANIŞDI

Xəbər verdiyimiz kimi, Xəzər rayonu Şüvəlan qəsəbəsində əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş, hazırda axtarışda olan 1986-cı il təvəllüdlü Allahverdiyev Rövşən Oqtay oğlu polis əməkdaşları tərəfindən iyunun 24-də saxlanılarkən silahlı müqavimət göstərib. Həmin şəxs 3 polis əməkdaşını və 1 mülki vətəndaşı qətlə yetirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, qətlə yetirilən polis Mahir Ağayevin atası danışıb. O bildirib ki, hadisədən səhər saatlarında xəbər tutub:

"Çətin olacaq bizim üçün. İnsan öldürmək olmaz. Allah da bağışlamır. Biz 4-5 ay sonra toy edəcəkdik".

Daha ətraflı "Baku Tv"nin süjetində:

