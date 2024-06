Müğənni Günel Nihat meyxanaçı Tərlan Novxanı ilə duet qarşılığında ödəniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müğənni ATV telekanalında yayımlanan "Rəngarəng səhər" verilişində deyib.

Müğənni duetə görə ödədiyi məbləği də açıqlayıb. Belə ki, Günel Nihat meyxanaçı ilə duet oxumaq üçün 7 min manat ödəyib.

Zaur Əliyev, Metbuat.az

