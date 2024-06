Təkrar sertifikatlaşdırmada iştirak edən müəllimlərdən 3 909-u isə müvafiq keçid balını toplaya bilməyib.

Elm və Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu barədə iyunun 25-də keçirilən Təhsilverənlərin Sertifikatlaşdırılması Şurasının iclasında bildirilib.

Eyni zamanda, şuranın qərarına əsasən, imtahanda iştirak etməyən 402 müəllim də sertifikatlaşdırmadan keçməmiş hesab olunub. 4 nəfər imtahan qaydalarını pozduğu üçün nəticələri ləğv olunub.

