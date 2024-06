Prezident Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularını təltif etdi

Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncamda deyilir:

"Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə

Baxşəliyev Azər Yavər oğlu – polkovnik

Mikayılov Elman Müzakir oğlu – polkovnik

Rüstəmov Fariz Məhərrəm oğlu – polkovnik

Baxşəliyev Nizami Fizuli oğlu – mayor

Abdulov İsmayıl Rövşən oğlu – baş leytenant

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Əzizov Ramin Ruslan oğlu – polkovnik

Rüstəmov Elnur Zeynalabdul oğlu – polkovnik

Rzayev Mübariz Mehman oğlu – polkovnik

Əmiraslanov Kamal Həsən oğlu – polkovnik-leytenant

Həsənov Faiq Fazil oğlu – mayor

Bağırov Ülvi Hənifə oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Bayramov Rəsul Hakverdi oğlu – gizir

Abbasov Vüqar Şahban oğlu – kiçik çavuş

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Hüseynov Müqabil Əziz oğlu – polkovnik

Məmmədov Rüstəm Əziz oğlu – polkovnik

Mirzəyev Təbriz Rəhim oğlu – polkovnik

Rəhimov Qasım Şahid oğlu – polkovnik

Yunusov İbrahim Mirxan oğlu – polkovnik

Abdullayev Fuad Ziyəddin oğlu – polkovnik-leytenant

Ağayev Mübariz Mail oğlu – polkovnik-leytenant

Alıyev Yalçın Zahid oğlu – istefada olan polkovnik-leytenant

Cahangirov Səxavət Əlikram oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Namiq Elfail oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı

Hacıyev Turac Zakir oğlu – polkovnik-leytenant

Hüseynov Rəşad Əli oğlu – polkovnik-leytenant

İsmayılov Fərhad Xudaverdi oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

Qarayev Səbuhi Rauf oğlu – polkovnik-leytenant

Quliyev Elsevər Firdovsi oğlu – polkovnik-leytenant

Verdixanov Amil Sərkar oğlu – polkovnik-leytenant

Yadigarov Rahib Feyri oğlu – polkovnik-leytenant

Babayev Rza Dadaş oğlu – mayor

Hüseynov Elşən Əli oğlu – mayor

Qaffarov Eyvaz İlyaz oğlu – mayor

Nəzərov Firudin Mahir oğlu – mayor

Hudulov Ramazan İzzət oğlu – kapitan

Qasımov Babək Baba oğlu – kapitan

Bağırov Ülvi Hənifə oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Əhmədov Müşviq Gülbala oğlu – istefada olan kiçik gizir

İsmayılov Ayaz Musa oğlu – kiçik çavuş

Qasımov Hacıəli Tahir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

“İgidliyə görə” medalı ilə

Məmmədov Emil Rasim oğlu – polkovnik-leytenant

Salayev Natiq Akif oğlu – polkovnik-leytenant

Aydəmirov Mərdan Nadir oğlu – mayor

Hacıyev Eltac Nemət oğlu – mayor

Aslanzadə Ruslan Elman oğlu – kapitan

Ələkbərov Kənan Telman oğlu – kapitan

Bəxtiyarzadə Ramin Mehman oğlu – leytenant

Mustafayev Babək Əkbər oğlu – leytenant

Bədəlov Koroğlu Vaqif oğlu – kiçik çavuş

Quliyev Etibar Yadigar oğlu – əsgər

“Cəsur döyüşçü” medalı ilə

Şirinov Kənan Dilqam oğlu – mayor

Zeynalov Mirsadiq Zeynal oğlu – mayor

Babayev Gündüz Ulduz oğlu – baş leytenant

Əmirov Kamal Mənsur oğlu – baş leytenant

Quliyev Yəhya Saleh oğlu – baş leytenant

Rüstəmov Azad Mahir oğlu – baş leytenant

Bəyişov Emil Rövşən oğlu – leytenant

Dadaşov Orxan Fazil oğlu – leytenant

Nəcəfov Emin Məhərrəm oğlu – leytenant

Səfərov Xalid Rafət oğlu – leytenant

Şahverənov Xəyal Səbuhi oğlu – leytenant

Abdullayev Hidayət Marks oğlu – gizir

Həsənov Emin İman oğlu – gizir

Həsənov Səyyad Aydın oğlu – gizir

Səfərov Xəyal Heydər oğlu – gizir

Bayramov Məhəmməd Ədalət oğlu – kiçik gizir

Abdullayev Samir Ələddin oğlu – ehtiyatda olan əsgər

Babalı Xanlar Elburus oğlu – əsgər

Məmmədov Nizami Hasil oğlu – əsgər

“Döyüşdə fərqlənməyə görə” medalı ilə

Dəmirov Namik Raufoviç – mayor

Əzimov Əfqan Xanlar oğlu – kapitan

Hüseyinli Kamal Kamran oğlu – kapitan

Məmmədov Taleh Daşdəmir oğlu – kapitan

Ağayev Səməndər Sübhan oğlu – baş leytenant

Əhmədov Elgün Ədalət oğlu – baş leytenant

Lətifov Toğrul Telman oğlu – baş leytenant

Məmmədzadə Şaməddin Fərhad oğlu – baş leytenant

Yusifov Yusif Əliağa oğlu – baş leytenant

Cəfərov Amid Yalçın oğlu – leytenant

Əsgərov Xəyal Nəsrəddin oğlu – leytenant

İbrahimov İlyas Balamirzə oğlu – leytenant

Qurbanov Amid Malik oğlu – baş gizir

Sadıqov Balaəmi Ağami oğlu – gizir

Qaragözov Vüqar Müşfiq oğlu – kiçik çavuş

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Abdullayev Vüqar Vaqif oğlu – polkovnik

Ağayev Elşən Sultanağa oğlu – polkovnik

Baxışov Şahin Xamməd oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Cabbarov Baba Yusif oğlu – polkovnik

Ələsgərli Elnur Əli oğlu – polkovnik

Hacıyev Elman Asif oğlu – polkovnik

Həsənov Arzu Şamil oğlu – ədliyyə polkovniki

İsgəndərov İlqar Bahadur oğlu – polkovnik

İsmayılov Şamil Arif oğlu – polkovnik

İsrəfilov Aydın Abdurəşid oğlu – polkovnik

Quliyev Elnar Adil oğlu – polkovnik

Quliyev Əlmahir Hüseyn oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Mürsəlov Vüqar Rzaxan oğlu – tibb xidməti polkovniki

Seyidov Niyaməddin Mirəziz oğlu – tibb xidməti polkovniki

Vəliyev Hüseyin Ələsgər oğlu – polkovnik

Yusifov Cəsarət Həkim oğlu – polkovnik

Abbasov Mürşüd Cümşüd oğlu – polkovnik-leytenant

Aslanov Eldəniz İldırım oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Fəqan Bayram oğlu – polkovnik-leytenant

Hümmətov Azər Adil oğlu – ehtiyatda olan polkovnik-leytenant

Kərimov Natiq Hidayət oğlu – polkovnik-leytenant

Qurbanov Elnur Ədalət oğlu – polkovnik-leytenant

Mehdiyev Elman Nəriman oğlu – polkovnik-leytenant

Mikayılov Elnur Fəhrad oğlu – polkovnik-leytenant

Nağıyev Hüseyn Balacan oğlu – polkovnik-leytenant

Orucov İlqar Rəhman oğlu – polkovnik-leytenant

Rəcəbov Elşən Nuru oğlu – polkovnik-leytenant

Şahbazov Mayıl Şahbaz oğlu – polkovnik-leytenant

Tağıyev Müseyyib Mütəllim oğlu – polkovnik-leytenant

Əzimli Dinar Arif oğlu – mayor

Xəlilov Babək Saleh oğlu – mayor

Qurbanov Elvin Namiq oğlu – mayor

Məmmədov Anar Rəşid oğlu – mayor

Muradov Aqil Sracəddin oğlu – mayor

Lətifov Lətif Nazim oğlu – kapitan

Umudov Yusif Rafiq oğlu – baş leytenant

Mirzəzadə Rza Məhərrəməli oğlu – leytenant

Kosayev Siruz Abdulməcid oğlu – kiçik leytenant

Məmmədov Şahin Əliqulu oğlu – baş gizir

Mehrəliyev Alim Eldar oğlu – kiçik gizir

Allahverdiyev Rahib Məmməd oğlu – kiçik çavuş

Hüseynov Elvin Hüseynağa oğlu – kiçik çavuş".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.