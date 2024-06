Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 26 İyun - Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

Metbuat.az paylaşımı təqdim edir:



