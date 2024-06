Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 26 İyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Bütün hərbi qulluqçularımızı və veteranlarımızı təbrik edirəm! Allah Vətən uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Uca Tanrı doğma Azərbaycanımızı daim qorusun!”

