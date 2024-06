Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında 7 PKK terrorçusunu məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, terrorçular “Fərat Qalxanı” əməliyyat bölgəsində aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.